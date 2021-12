CURIOSITÀ Dono sgradito ? Rivenduto ! Aumentano sempre più le persone che dal 26 dicembre rimettono in vendita i regali sgraditi

Da qualche anno è diventata una consuetudine “L'alienazione” dei regali ricevuti a Natale perché doppi o ancor peggio non proprio graditi. Se per un certo periodo il riciclo sembrava una modalità praticabile, ma a rischio per l'alta percentuale di essere scoperti.





Per questo oggi la rete è il percorso più “discreto”. Inizialmente E-bay è stato uno dei veicoli di smercio più praticati oggi 1 italiano su 4 che si dice pronto a liberarsi dei doni sgraditi come da un'indagine del codacons, sembra che a rischio sia almeno la metà dei pacchi ricevuti, è pronto ad utilizzare le app più gettonate come Vinted e Wallapop per l'abbigliamento, il Libraccio per i libri. Negli ultimi tempi sono in aumento sia le app dedicate che le persone che rimettono in circolo i doni dopo Natale. Un 17% di consumatori invece restituirà i regali ai negozi sostituendoli con buoni acquisto o con altri prodotti. Tra i doni più gettonati per questo Natale 2021, nella top ten troviamo: abbigliamento e accessori moda, cesti a base di prodotti Made in Italy e i giocattoli. Sotto l'albero immancabili i libri e i cd, l'elettronica, i prodotti per la casa, gli elettrodomestici, profumi e trousse, gioielli, cornici e orologi.



