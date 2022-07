SPORT Dopo 40 anni Dino Zoff rivede Abraham Klein arbitro di Italia-Brasile

Dopo 40 anni Dino Zoff rivede Abraham Klein arbitro di Italia-Brasile.

1'30 lettura

E' un immagine rimasta nella memoria di tutti gli sportivi e non, quella di Dino Zoff che alza la coppa del mondo appena vinta. Il portierone azzurro, all'epoca dei mondiali di Spagna 82, era il capitano di quella squadra e proprio lui quarant'anni dopo, incontra l'arbitro di Italia-Brasile vinta per 3-2: Abraham Klein. L'Italia arrivava dagli ottavi di finale dove aveva eliminato l'Argentina di Diego Armando Maradona, e per proseguire nel suo cammino doveva sbarazzarsi anche del fortissimo Brasile di Zico.

Poi in semifinale avrebbero trovato la Polonia. E' il 5 luglio 1982 allo stadio Sarriá di Barcellona, tutto è pronto per dare inizio alla partita, le squadre saranno dirette dall'arbitro di nazionalità israeliana Abraham Klein all'epoca 48 enne. Un esperienza davvero invidiabile quella del direttore di gara che in carriera, nel corso di tre edizioni dei Mondiali dal 1970 al 1982, aveva diretto fuoriclasse del calibro di: Pelé, Carlos Alberto, Bobby Charlton, Mazzola, Facchetti e Rivera.

Quello che Klein però non dimentica, è la tripletta di Paolo Rossi alla Seleçao nel giorno dell’estasi di un Paese intero. Pensare che, ha confessato al capitano di quella nazionale italiana, prima di scendere in campo disse ai suoi guardalinee:

"gli Azzurri non hanno speranze"

















