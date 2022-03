MUSICA Dopo il successo di 'Drive' con il Dj tedesco Topic, tornano i Clean Bandit! 'Everything But You' il primo singolo per il 2022 con A7S al featuring

Dopo il successo di 'Drive' con il Dj tedesco Topic, tornano i Clean Bandit!.

Il trio dei Clean Bandit torna con il primo brano per il 2022 in compagnia del cantante e producer svedese A7S. I Clean Bandit sono: Grace Chatto, Jack Patterson e Luke Patterson; componenti della scena pop UK sin dal loro Grammy Award ottenuto nel 2014 per il singolo ‘Rather Be’ con la voce di Jess Glynne.

I Clean Bandit fondono elementi classici ed elettronici, infatti Grace è una violoncellista di formazione classica, Jack è produttore e polistrumentista, Luke è un batterista e remixer.





I Clean Bandit sono pionieri di un suono unico nelle loro produzioni nonché nella scelta delle collaborazioni. Qualche esempio? ‘Solo’ feat. Demi Lovato; ‘Symphony’ feat. Julia Michaels; ‘Rather Be’ feat. Jess Glynne; Rockabye’ feat. Anne-Marie and Sean Paul, 'Higher' feat. Iann Dior, 'Tick Tock' con 24kGoldn & Mabel e naturalmente 'Drive' con Topic e al featurng Wes Nelson.

Di fianco ai riconoscimenti ottenuti dal trio, ciascun membro della band ha anche meriti personali, come Jack Patterson che è co-autore della hit mondiale ‘Señorita’ di Shawn Mendes e Camila Cabello. Grace Chatto è stata recentemente nominata tra le ‘100 most influential female songwriters and composers in the UK’ da PRS for Music e Luke Patterson ha remixato artisti come The Killers e Robin Schulz.

Degno di nota è anche lo svedese A7S, è infatti responsabile di diverse hit assai riconoscibili in tutto il mondo. Ha scritto e prestato la sua voce per hit come: ‘Your Love (9pm)’ (ATB, Topic & A7S) nominata ai BRIT Awards nel 2021. La sua collaborazione per il singolo 'Breaking Me' con l'artista tedesco Topic è stata pubblicata il 19 dicembre 2019 e ha raggiunto le prime 10 posizioni in ben 24 paesi!





Clean Bandit - Everything But You (feat. A7S) [Official Lyric Video]

19 certificazioni PLATINO e 2 ORO in Italia! Complimenti Clean Bandit!



