Dopo l'album, un nuovo singolo per Ultimo

Ultimo di nome, ma certamente non di fatto. 58 dischi di platino e 19 dischi d’oro all’attivo, un album di recentissima uscita, “Alba”, rimasto per tre settimane in testa alle classifiche di vendita ed ora un nuovo singolo di cui per ora è disponibile solo un Lyrics video.

“Nuvole in testa”, questo il titolo del brano nato fra gli scatoloni di un trasloco, scritto e composto dallo stesso Ultimo, con cui l'artista vuole dare voce alla difficoltà che a volte sentiamo nel tirare fuori quello che abbiamo dentro. Pensieri ed emozioni affollano cuore e testa, ma viviamo il disagio di non riuscire a farci comprendere da chi ci sta accanto e finisce per relegarci dietro un’ immagine che spesso non ci corrisponde.

<< È sempre apparenza quel che infine poi conta, tu giudichi il mare da una stupida onda. A volte mi siedo all’alba sopra il mio tetto e grido in faccia a ‘sto mondo “Tu non sai che c’ho dentro” >> , così canta Niccolò.









Dopo il Festival di Sanremo, ora l’artista è volato negli USA per ricaricarsi fra le braccia della sua fidanzata Jacqueline Luna, nell’attesa di partire col suo tour di concerti la cui data zero è prevista per il primo di Luglio, presso lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi procedere con lo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 (entrambe già sold out) e concludersi allo San Siro il 17 e 18.

“Ultimo Stadi 2023 – La favola continua…” , è proprio il caso di dirlo!