Dopo le 18 non può comprare gli assorbenti al supermercato

Siamo a Collepasso in provincia di Lecce, in un supermercato che dopo le 18 si rifiuta di vendere degli assorbenti, ad Alessia, una ragazza di 22 anni perchè non considerati un bene di prima necessità.

"Certifica di avere il ciclo o lamentati col sindaco”, questa la risposta che le avrebbe dato la cassiera.

Il personale faceva riferimento all'ordinanza emanata dal presidente della Regione Michele Emiliano e che stabilisce che dal 27 marzo al 6 aprile 2021 tutte le attività commerciali ammesse dal Dpcm del 2 marzo in zona rossa, chiudono alle ore 18, eccetto le attività di vendita di generi alimentari, carburante e combustibile, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.









La ragazza ha così deciso di denunciare tutto attraverso il suo profilo Facebook: “Sono una semplice ragazza di 22 anni che nel suo piccolo vi chiede di non stare in silenzio, di parlare sempre e cercare aiuto quando serve. Due giorni fa mi sono sentita in imbarazzo, mi sono sentita privata di un qualcosa che ho e non posso fare a meno di avere. Mi dispiace che per alcune donne questo sia una stupidaggine ma credo che nel 2021 viviamo ancora in ‘un mondo troppo asessuato, dove l’unico sesso a prevalere sia quello maschile’, come diceva Carla Lonzi”.

In una recente intervista ha aggiunto: "Non sopporto le ingiustizie. Li avrei potuti comprare in farmacia, con un raddoppio del costo magari. Non ero andata a comprare deodoranti, ma un prodotto che mi serviva”.