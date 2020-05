ATTUALITÀ Dopo mesi di lockdown si ricongiunge con il suo asino Il video che commuove il mondo

Dopo mesi di lockdown si ricongiunge con il suo asino.

Con l'allentamento delle restrizioni per il Covid-19, sono stati in molti a gioire per essersi ricongiunti con una persona cara. Poi ci sono storie particolari, che commuovono, perchè escono fuori dall'ordinario come quella che riguarda un uomo, Ismael Fernández e Baldomera, l'amatissimo asino di famiglia.

Siamo in Spagna, l'uomo vive a Malaga e dopo due mesi di separazione a causa del blocco finalmente riesce a recarsi ad El Borge, la sua città natale, per rivedere Baldomera. Temeva di non essere più riconosciuto, ma quello che fa l'animale ha dello straordinario! Si dice che a volte agli animali manca la parola, beh in questo caso nemmeno quella...





Fonte video: laRepubblica.it

