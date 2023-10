NEW PLAY Doppietta per Vasco Rossi Non solo un nuovo singolo - "Gli Sbagli Che Fai" - ma un'intera docuserie a raccontare la vita di questo artista SUPERVISSUTO

Doppietta per Vasco Rossi.

“Sono diventato quello che sono grazie anche agli sbagli che ho fatto!“, così esordisce Vasco Rossi nel presentare il suo ultimo singolo, “Gli sbagli che fai”.

Singolo che poi fa da colonna sonora alla docuserie in cinque puntate appena uscita su Netflix: “IL SUPERVISSUTO - VOGLIO UNA VITA COME LA MIA”, nella quale il cantante si racconta senza filtri, in una sorta di viaggio intro e retrospettivo.

Il bilancio di una VITA SUPERVISSUTA, appunto, anzi "straviziata, stravissuta e senza tregua", come lui stesso cantava in un suo brano, di quelle che però possono gloriarsi di non portare traccia di nessun genere di rimpianto.

Un brano universale questo, potremmo definirlo così, perché in fondo l'errore nella vita è condizione comune, ma anche una riflessione sul fatto che, se non sbagliare mai è utopia, spesso è proprio da lì che arrivano le conquiste migliori o i più grandi scatti di crescita perché come recita il testo “...comunque poi imparerai dagli sbagli che fai”.

E dopo essersi rialzati, allora, si ricomincia a sognare: “Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile...”, questo il messaggio più bello che Vasco vuole lanciare.

Lo sbaglio non è uno stop, neanche una sconfitta, ma un'opportunità di correggere il tiro e di continuare a correre verso ciò che si desidera.

Questa è la vita supervissuta che dice di aver avuto e che ci invita a vivere. Una vita imperfetta forse, ma assolutamente degna di essere raccontata.









