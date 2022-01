CURIOSITÀ Dormire davanti alla tv, ma fa bene? Una ricerca dell'università di Strasburgo ci insegna una giusta strategia per un sonno ristoratore... ma non davanti alla tv.

.

Dormire davanti alla tv mentre siete sul divano, a chi non è mai capitato una o più volte ? Alla fine della giornata la stanchezza e la comodità di questo complemento d’arredo vincono sul desiderio di vedere una puntata del proprio film, spettacolo e serie televisiva.





I ricercatori dell’università di Salisburgo fanno sapere che sottoporre il nostro cervello in fase di addormentamento a stimoli audio e video farebbe male al sonno e ci farebbe risvegliare ancora più stanchi. Questo succede perché il nostro cervello. nella seconda delle fasi delle quattro del sonno, non andrebbe in stand by come dovrebbe accadere, ma resterebbe in allerta vigile.

Per dormire in modo sano però non basta non addormentarsi davanti alla tv o al video del pc, ma rispettare sempre un orario specifico per andarsene a letto. In un altro studio per esempio è stato rilevato che andare a dormire dopo mezzanotte aumenta il rischio di malattie cardiovascolari del 25%, ma anche andare a dormire troppo presto provocherebbe gli stessi problemi. Esisterebbe quindi l’ora ottimale per un sonno sano e ristoratore ed è tra le 22 e le 23.



