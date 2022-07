CURIOSITÀ Dormire in piedi Un idea bizzarra arriva dal Giappone, capsule per dormire in piedi in ufficio. La sfida è far riposare i dipendenti per renderli ancora più efficienti.

Come ammortizzare le ore di sonno perse per il caldo o perchè durante la bella stagione ci si attarda più volentieri. Un idea bizzarra arriva dal Giappone, capsule per dormire in piedi in ufficio. Questa soluzione è nata per evitare che quando i dipendenti sono troppo stanchi si chiudano in bagno per schiacciare un breve pisolino.

E’ stata un’azienda di mobili con sede a Tokyo che si chiama Itoki a crearle e a vederle sembrano dei silos o ancora di più degli scaldabagni con i piedi degli sgabelli. ll dispositivo è stato disegnato in modo che testa, ginocchia e schiena siano in posizione eretta comoda, senza cadere. Il comfort quindi è garantito. La sfida è far riposare i dipendenti per renderli ancora più efficienti. Da ora in poi "dormire in piedi" non sarà più solo un modo di dire.



