NEW PLAY Dua Lipa versione Barbie Sirena Nella doppia veste di cantante ed attrice, l'artista anticipa l'uscita del film Barbie col singolo "Dance The Night"

Dua Lipa versione Barbie Sirena.

L'abbiamo vista sfilare sul red carpet in quel di Cannes, occasione della quale ha approfittato per presentare al mondo il suo nuovo fidanzato, Romain Gravas.

Periodo decisamente felice questo per Dua Lipa che ora torna con un nuovo singolo dal titolo "Dance The Night".

Non un singolo qualunque però questo, perché il brano fa parte della colonna sonora del film Barbie, in uscita a Luglio in tutte le sale cinematografiche, che, oltre a coinvolgerla come cantante, la vedrà scendere in campo come attrice, nei panni di Barbie Sirena.

Ad accompagnare il singolo, arriva anche il videoclip, nel quale compaiono Margot Robbie, alias Barbie e, con un piccolo cameo sul finale, la regista Greta Gerwig.

All'interno della tracklist "Barbie The Album" che uscirà lo stesso giorno del film, ma che è già disponibile in pre order, oltre al singolo dell'artista, le voci di tante altre star del panorama musicale contemporaneo, come Nicki Minaj, Lizzo, Pink, Ava Max e persino Ryan Gosling, protagonista maschile del film.

Nell'attesa di assistere alla prova da attrice di Dua Lipa, allora, iniziamo già da ora ad immergerci nelle atmosfere fiabesche e gliettarate del mondo di Barbie con "Dance The Night", un brano, come il titolo promette, tutto da ballare.









