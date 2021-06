Due Fuoriclasse ai fornelli

Decisamente due fuoriclasse, uno lo è nella professione di Chef e l'altro lo è stato sui campi di calcio. Sono Massimo Bottura e David Beckham, che si è presentato alla serata con la sua Maserati Mc20. La destinazione era "Casa Maria Luigia", guest house di Massimo Bottura e Lara Gilmore. Splendida location incastonata nella campagna modenese, con lo scopo di entrare nelle cucine dello chef italiano più famoso e amato nel mondo, per dargli una mano a impiattare le sue creazioni meravigliose. L'ex capitano della nazionale inglese ha poi postato sul suo profilo Instagram "Che bello fare lo spin painting sul piatto di Massimo", accompagnandolo con il video che lo ritrae con un grembiule sopra l’abito da sera...(in perfetto stile 007).













Dietro agli stessi fornelli uno Chef di fama mondiale e un signore che sa come calciare un pallone, ma questa volta alle prese sul come scegliere un grande vino, e poi come impiattare e presentare il piatto perfetto . Anche Bottura sul suo profilo, postando lo stesso contenuto ha scritto: "C’è chi pensa che Beckham abbia fatto le prove generale per un cooking show tutto suo, magari dietro la guida dell’amico Gordon Ramsay.



Se così fosse, fare esperienza dal migliore sarebbe un gran vantaggio.