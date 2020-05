CURIOSITÀ Due vicini creano una catapulta lancia birra da un cortile all'altro In tempo di lockdown hanno avuto l'idea per bersi una birra rispettando il distanziamento

Due vicini creano una catapulta lancia birra da un cortile all'altro.

Anche in epoca di coronavirus sta arrivando l'estate e siamo tutti consapevoli che non sarà un estate come le altre, nel senso che anche bersi una birra insieme potrebbeessere fonte di problemi. Ma non solo al bar anche tra confinanti di cortile o giardino, il bersi una birra dopo aver tosato il prato o semplicemente per il gusto di rilassarsi un poco, potrebbe presentare più ostacoli di quelli che si pensi. "Gli Ammerriccani sò fforti" diceva Enrico Montesano in un suo skatch famoso il personaggio "Felice Allegria" e hanno sempre idee che risolvono ogni problema, in effetti è proprio di due vicini di casa americani l'idea per bersi una birra, rispettando il distanziamento, senza toccarsi nel momento del passaggio della "lattina". La geniale idea altro non è che una catapulta lancia birra da un giardino all'altro. Da non trascurare assolutamente l'aspetto creativo della vicenda che sicuramente ha fatto risvegliare, o scoprire il lato creativo e la manualità che hanno. Una catapulta in grado di lanciare con una precisione quasi millimetrica lattine di birra nel cortile del vicino per poi potersela gustare comodamente sdraiati su un amaca o su una più banale sedia-sdraio, ma che all'occorrenza fa al caso loro. Il tutto studiato a tavolino con meticolosi calcoli e andando a rispolverare quelle nozioni di fisisca che hanno permesso loro di creare un archibugio che gli facesse cascare in mano la lattina senza bisogno di corrergli dietro come un giocatore di Baseball corre dietro alla pallina per prenderla al volo. Sicuramente a pensarci bene esistono altri modi e di molto più semplici per passarsi una lattina alla fine, ma in lockdown tempo ce n'è in abbondanza, poi volete mettere il divertimento e la soddisfazione nel progettare, creare, vedre prendere forma e poi alla fine constatare che......funziona davvero!!!

Esaltando ai massimi livelli le proprie doti ingenieristiche e festeggiarle con una bella birra frescache non sei dovuto andare a pescare dal frigorifero...non à male dai!

https://www.youtube.com/watch?v=wdOY_mt3UlY









