Durare, il nuovo singolo di Laura Pausini.

E' prevista per il 27 Ottobre l'uscita del nuovo album di Laura Pausini, ”Anime Parallele”.

Ad anticiparlo, arriva il singolo “Durare”, potentissima ballad prodotta da Michelangelo e Paolo Carta.

Il brano è una vera e propria dichiarazione d’amore che scandisce il tempo che scorre intrecciando due vite distinte che tra alti e bassi trovano sempre il modo di “incontrarsi” e “Durare”.

“Dal primo momento in studio quando ho iniziato a cantare questo brano scritto due anni fa con Edwyn Roberts e Paolo Antonacci, sapevo che sarebbe stato il primo singolo del mio nuovo disco con cui avrei voluto presentarmi dopo così tanto tempo. Questa canzone racconta di come per me sia possibile credere ancora nelle storie d’amore che vogliono costruire un percorso di vita da pensare insieme. Conoscersi, desiderarsi, inventarsi, capirsi. E anche impazzire, insieme. Scoprire quanto è bello dividersi un destino.” , queste le parole della Pausini nel presentare il pezzo.

U n messaggio forte quello dell' artista, fresca di matrimonio con l'amore della sua vita, al suo fianco ormai da oltre 18 anni. Un messaggio forse un po' anacronistico nell'epoca delle storie usa e getta, ma che sicuramente dà speranza al cuore degli ultimi romantici.

“Durare si può” , dice la Pausini e noi vogliamo continuare a sognare e crederci con lei!









