È "Champion of the World" il nuovo dei Coldplay.

"Champion Of The World" è un brano dolce che arriva dritto al cuore, come la gran parte delle canzoni presenti in "Everyday Life", uno dei lavori più affascinanti della carriera del gruppo guidato dai Coldplay di Chris Martin. Il video è stato girato a Los Angeles dalla regista francese Cloè Bailly e vede Chris Martin vestire i panni di un bambino che vive diverse difficoltà quotidiane sia a scuola, dove viene isolato dai compagni, che a casa, ignorato dai genitori. Solo la fantasia lo farà evadere da questa triste routine.





