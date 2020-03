TELEVISIONE «...e l'ultimo chiuda la porta!!» 40 Anni fa la prima puntata di "SuperGulp" fumetti in tv

«...e l'ultimo chiuda la porta!!»...Finivano proprio così le puntate di Supergulp "fumetti in tv" con il pacioso Patsy l'assistente dell'investigatore Nick Carter, che prima di chiudere sparire ricordava che all'ultimo tocca sempre di chiudere. Per i giovanissimi dell'epoca era un appuntamento che aveva un sapore del tutto particolare, arrivava dopo il successo di "Gulp" andato in onda nel 1972, poi nel 1977 ben cinque anni dopo si ripresentò al pubblico con una veste semi-nuova, ma con l'entusiasmo e la voglia di portare sul piccolo schermo il mondo dei fumetti fino ad allora confinato nelle edicole. Si perché i protagonisti veri di quello straordinario programma nato dalla fertile mente di Guido De Maria e Giancarlo Governi, con le musiche di Franco Godi, non erano i cartoni animati, ma il mondo dei fumetti che usciva dalle testate, dai giornalini, con le loro immagini statiche, i loro fumetti con le battute lette dai doppiatori, trasmessi in successione come se si stesse leggendo l'avventura sulla carta.





Tutto aveva il sapore di sempre ma senza giornalino quello era rimasto in edicola non c'era, guadagnando da subito il prime time del "secondo canale della Rai" oggi Rai2 . In onda per quattro anni al Giovedì sera fino al 1981 a Supergulp è passato tutto il meglio del mondo del fumetto italiano e non solo, al programma hanno collaborato firme autorevolissime del settore come: Bonvi, Bruno Bozzetto, Hugo Pratt, Silver e Sergio Bonelli. Ai quali si aggiunsero nel tempo anche i cartoni animati dei supereroi della Marvel Comics prodotti dalla Grantray-Lawrence Animation e dalla Hanna & Barbera. La trasmissione divenne subito un vero e proprio cult, raggiungendo l'83% di indice di gradimento, ed ebbe il merito di far conoscere ad un vasto pubblico il mondo dei fumetti. Il regista, Guido De Maria, ricevette nel 1979 per Supergulp! il premio della regia televisiva (settore delle trasmissioni per ragazzi). Non bisogna perù sminuire o peggio, sottostimare il lavoro svolto dal predecessore Gulp, in onda al giovedì dal 14 settembre 1972 alle 21,15 su Rai 2.con Bonvi che da vita al personaggio di Nick Carter proprio per l'occasione, guadagnando la conduzione del programma in Supergulp.

Insieme a loro nel programma,Tintin, Alan Ford, Sturmtruppen, Corto Maltese, i Fantastici Quattro, L'uomo ragno, Jak Mandolino, Jonny Logan. Inoltre vengono trasmesse due interviste: Stan Lee (ideatore dei personaggi della Marvel) e Hugo Pratt. La prima serie di SuperGulp! Fumetti in TV si chiude il 21 luglio 1977 per un totale di 15 puntate.. Il programma ha grande successo e viene replicato nella stagione successiva dal 4 ottobre al 28 ottobre 1977. Una nuova serie di SuperGulp! Fumetti in TV inizia il 4 maggio 1978. Ai protagonisti si aggiungono: Cocco Bill, Mandrake il mago, Cino e Franco, Lupo Alberto, Thor (tratto dal contenitore The Marvel Superheroes), Uomo mascherato, Rip Kirby. La serie comprende 15 puntate fino al 28 settembre 1978. Buonasera con... Supergulp! La serie cambia il titolo in Buonasera con... Supergulp!: Girandola di 15 eroi di carta e viene trasmessa su Rai Uno in 20 puntate quotidiane a partire dal 12 febbraio 1979. Si aggiungono ancora altri protagonisti: Asterix, Tex Willer, Marzolino Tarantola. Nuova serie nuovamente di 20 puntate dal 16 marzo 1981. Nuovi personaggi: Beetle Bailey, Barney Google, Krazy Cat, Charlie Brown, Sturmtruppen.

La serie, nonostante il grande successo, venne interrotta per decisione degli autori nel 1981, quando l'arrivo in Italia degli anime spostò l'attenzione su un diverso genere di cartoni animati e si preferì chiudere senza aspettare un eventuale calo di consensi











