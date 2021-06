E la chiamano Estate

Le temperature in questo week end si sono allineate, possiamo considerarci pronti. Una data e un'ora da segnare in agenda. 21 giugno ore 5.31, ora e data di ingresso ufficiale del solstizio d'estate. Una giorno celebrato da millenni a partire dalle culture etniche che diventarono consapevoli del percorso del sole nel corso del tempo. Giornate più lunghe, temperature più calde. Le popolazioni del nord Europa hanno celebrato e celebrano il solstizio come un'esplosione di vita, quel periodo dell'anno che permette ai nordici di dimenticare per un pò di tempo il grigiore e la rigidità dell'inverno.

L'ingresso ufficiale dell'estate coincide oltre che con la giornata più lunga dell'anno e al momento in cui il sole è nel punto più alto dell'equatore celeste, corrispondente ad una latitudine pari a quella del “tropico del Cancro". Con l'arrivo dell'estate ci sarà uno spettacolo aggiuntivo che potremo ammirare. Una copiosa caduta di stelle. Sono le “Lambda Sagittaridi” uno sciame sicuramente tra i meno noti il cui radiante da la sensazione che il fenomeno origini nella costellazione del Sagittario. Secondo l'unione astrofili italiani, sarà uno spettacolo garantito.