E la chiamano "Pizza 4 Formaggi" In Francia è nata quella ai 254

La Pizza è da sempre un piatto al quale non sappiamo resistere, ne conosciamo tante a partire dalla semplice marinara, o la primordiale Margherita per proseguire con le varie Napoli, marinara, 4 stagioni fino alla 4 Formaggi. Es è proprio la 4 formaggi protagonista della storia che ha portato un francese sul Guinness Dei Primati, portando il numero da 4 a 254 tipi di formaggio tutti rigorosamente nati e prodotti dentro ai confini transalpini. Questa delizia è' stata sfornata a Lione lo scorso 22 febbraio da "Benoit Bruel" di Déliss Pizza, ed ha infatti battuto il record siglato l’anno scorso dall’australiano "Johnny Di Francesco", che si era fermato a 154. A immortalarne la preparazione, un video pubblicato su Facebook dallo stesso Guinness World Record. I formaggi usati vanno infatti dal comté al camembert, dal brie al roquefort, passando per il cantal, lo chèvre e il beaufort, più moltissimi altri. Tutti aggiunti a piccole dosi. Risultato: un esplosivo mix di sapori fortemente sconsigliato a chi ha problemi di colesterolo. Attenzione però, messaggio per i più golosi la pizza dei record è tuttavia destinata a restare un pezzo unico.







Non tanto per il suo valore nutrizionale, degno degli assaggiatori più pantagruelici, quanto piuttosto per l’ipotetico prezzo nel menù. Se si considera infatti che ogni confezione di formaggio è costata in media quattro euro, facile capire come la spesa complessiva abbia finito per superare quota mille. Solo i presenti alla preparazione hanno quindi potuto gustarne una fetta, a un prezzo esclusivo inferiore ai 50 euro. È perfetta per un aperitivo!», ha aggiunto il raggiante Benoit facendo poi la battuta sul, formaggio avanzato, dicendo: «Ce n’è ancora abbastanza per fare una trentina di pizze come questa». Si attende ora la replica dell’Italia, patria della specialità, dove certo non mancano altrettanti formaggi d’eccellenza.

Il guanto di sfida dunque, è stato lanciato: qualcuno avrà lo stomaco per raccoglierlo, almeno speriamo

