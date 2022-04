SPORT E la tecnologia si fece "Pallone" Si chiama: "Al Rihla", letteralmente «viaggio» in lingua araba, è il nuovo pallone dei mondiali Qatar 2022

E la tecnologia si fece "Pallone".

Il vero protagonista dei prossimi mondiali di calcio Qatar 2022 si chiama "Al Rihla" che in arabo significa viaggio. Un viaggio che per la casa francese che lo ha progettato, l'Adidas, significa mettere il proprio simbolo per la 14a volta di seguito sulla competizione calcistica più importante di tutte. E' il risultato di pura tecnologia, progettato per esaltare il modo di gioco attuale, veloce e preciso. Nato per per muoversi nell’aria più rapidamente di qualsiasi altro pallone della Coppa del Mondo, tale da supportare la sempre più estrema velocità di gioco dei tempi moderni.

Dal punto di vista tecnico l'obbiettivo era di migliorare la precisione unita ad una consistenza, che desse tutto il vantaggio a un gioco veloce. Tutto questo grazie soprattutto al nucleo straordinariamente all’avanguardia e al riparo da ogni deformabilità merito di una superficie esterna composta da 20 pannelli in poliuretano, che aumentano l’aerodinamica del pallone.

Infine dal punto di vista estetico, Al Rihla ha attinto a piene mani dall’architettura, più precisamente dalle tipiche imbarcazioni, quindi un doveroso omaggio alla bandiera del Qatar con colori audaci e uno sfondo perlescente. A tenere a battesimo Al Rihla ci saranno Iker Casillas e Kakà, due grandi protagonisti dei campionati del mondo. Dal Qatar dove la casa madre ha deciso di partire con una serie di iniziative volte a migliorare l’accesso e la parità nelle comunità sportive locali. Insieme ai due campioni un mix eterogeneo di talenti, fra aspiranti calciatrici dal Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita ed Egitto.

e che lo show abbia inizio!!!

















