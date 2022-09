E' morta «Toffee» la storica fan di Vasco Rossi

Toffee se n'è andata, proprio come nella canzone di Vasco. Ma non se n'è andata di sua spontanea volontà. No, un incidente stradale le ha tolto la vita; una vita vissuta tra le canzoni ed i concerti di Vasco Rossi del quale era superfan e amica da anni ormai. Proprio lui le aveva dato il soprannome di Toffee, mentre il suo vero nome era Daniela Volponi, 58 anni tra poco, di Falconara (AN).

Toffee stava portando a spasso la sua cagnolina e mentre attraversava sulle strisce pedonali, un bizzarro effetto domino causato da un tamponamento fra 2 auto ha fermato bruscamente la sua passeggiata e così la sua vita.

Daniela Volponi era molto conosciuta nell'ambiente dei fan di Vasco, essendo molto attiva nel fan club ufficiale e l’ultima volta che aveva incontrato il Komandante era stato in occasione del concerto dello scorso giugno ad Ancona, allo Stadio del Conero.

La conoscevano bene anche i componenti dello staff di Vasco, proprio per la sua immancabile presenza ai concerti. Toffee era sempre lì, sotto il palco, pronta a cantare a squarciagola le canzoni del suo idolo.





Tutti descrivono Daniela Volponi come una persona solare, appassionata della vita, della natura, dei suoi cani e innamorata della musica di Vasco. Toffee, dal 1983 seguiva Vasco in giro per l’Italia e non si era mai persa un tour.

La notizia della scomparsa di Toffee ha subito iniziato a circolare sui social e nel suo profilo Facebook è un susseguirsi di messaggi pieni di cordoglio e di dolore.

E proprio attraverso i social, Vasco, saputa la notizia, ha dedicato alla sua grande fan una storia dove mostra alcune foto di loro scattate negli anni, insieme alle note della canzone che ha dato il soprannome a Daniela. Questa la dedica: «Ciao...dolce Toffee»





Ecco Vasco Rossi dal vivo, proprio mentre intona "Toffee" durante il suo concerto (l'ultimo per Daniela) ad Ancona.

Vasco Rossi-Toffee live-Ancona 26-06-2022

Aspettiamoci un'altra “Canzone per te”, questa volta per Daniela Volponi, per tutti Toffee.