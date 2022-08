E' nato un sistema di sicurezza per i cani lasciati in macchina al caldo

Lettura 1'

Durante la stagione estiva capita di frequente che i nostri amici a 4 zampe vengano lasciati in auto in una situazione di sofferenza. Per porre rimedio a queste distrazioni che spesso possono diventare fatali, Tesla ha deciso di lanciare un servizio per i quattro zampe, per farli rimanere al fresco e arieggiati in auto quando il padrone si allontana momentaneamente dal veicolo. Il fondatore di Tesla Elon Musk, ha chiamato questo servizio "Tesla Dog Mode".

Quando il sistema è attivo, anche a machina spenta, rimane accesa l’aria condizionata e intanto sul display, per tranquillizzare i passanti che vedono un cane chiuso in auto, apparirà un messaggio con i gradi dell’abitacolo e con la scritta: "Il mio autista tornerà presto. Non preoccupatevi, l'aria condizionata è accesa". E' superfluo ricordare che bambini e cani sarebbe meglio non lasciarli soli in auto in ogni caso, ma almeno se viaggiano su una Tesla non corrono pericoli. L'augurio è che questo servizio possa essere brevettato e messo a disposizione delle case automobilistiche.