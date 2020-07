LIBRI E poi ci troveremo come le star Storie di amicizia, di vita, di miti che da sempre animano e popolano i bar di tutte le città

E poi ci troveremo come le star.

Ciascuno di noi ha infatti un luogo del cuore dove nascondersi con un caffè caldo in mano, dove andare solo per parlare con il barista, figura mitologica, un crossover tra un amico, un confidente e uno psicologo, dove buttar giù qualcosa di forte perché quel luogo è più caldo del salotto di casa tua.E poi ci troveremo come le star, scritto da Luca Martini e Paolo Panzacchi è tutto questo un viaggio dentro ai bar e chi li frequenta. Quelle che ne sono uscite sono storie che si intrecciano e passano in qualche maniera dentro questo luogo così importante per la socialità italiana, racconti a volte divertenti, altri drammatici e spesso malinconici.







I più letti della settimana: