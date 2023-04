"E si fa bello per te", Jovanotti

Dopo il fortunatissimo successo del Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini ha chiuso lo scorso anno con la pubblicazione di un album, “Il disco del sole”, raccogliendovi una serie di singoli nati, a detta sua, in modo assolutamente indipendente l’uno dall’altro, senza un progetto, ma seguendo piuttosto il flusso dell’istinto.

Seppur imprevisto, però , l’album è arrivato e oggi Jovanotti ne propone un terzo estratto nella versione Remastered 2023 realizzata in ben dieci diverse varianti, da altrettanti producers. Ad aprire le danze è quella curata da Jovanotti stesso, insieme agli Akeejuice Rockers, direttori artistici con lui del suddetto Beach Party.









"E si fa bello per te", questo il titolo del brano, è inoltre stato scelto come sigla del MotoGp.

A raccontarlo è stato Guido Meda, cronista della gara in questione, narrando di come Cherubini, in sala di registrazione col suo produttore, dopo aver cantato il ritornello abbia avuto l’illuminazione e si sia fermato esclamando: “Fermo, fermo! Questo è perfetto per la sigla del MotoGp”. Quando si dice: “detto, fatto”!

Periodo fortunato per l’artista che attualmente è in rotazione radiofonica, oltre che con questo brano, anche come autore dell’ultimo singolo di Gianni Morandi, “Anna della porta accanto”, nonché come parte di un meraviglioso terzetto che lo vede al fianco di Negramaro ed Elisa, con “Diamanti”.