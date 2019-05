E tra le lenzuola, che animale sei?

I paragoni animaleschi che si tendono a fare parlando di sesso sono tanti e quasi tutti molto divertenti, ma se ne vogliamo parlare seriamente... gli animali vanno benissimo!

Gufi o Allodole, sono la notte e il giorno, in qualche modo ci aiutano a capire i gusti in fatto di orari di uomini e donne, nella giornata per fare sesso. Gli uomini al contrario di quello che si possa pensare sono Allodole ovvero prediligono il mattino presto, ciò è dovuto squisitamente ad una condizione fisica in quanto al mattino si ha una maggiore concentrazione di testosterone. Per le donne le cose sono decisamente diverse, (e ti pareva), per l'amore, loro amano chiamarlo così in ogni circostanza, prediligono la qiete della notte con tutto ciò che ne segue. Prorio come il Gufo animale notturno per eccellenza.

Ma cosa succede quando un Gufo e un'Allodola si incontrano e decidono di fare il "nido" insieme? Nulla di tragico,si deve semplicemente dare fondo a tutta la malleabilità di cui siamo dotati per venirsi incontro e sperimentare orari insoliti per entrambi affinché il sesso torni ad essere appagante e soddisfacente sia per l'Allodola che per il Gufo. Quindi anche i "rendez vous" pomeridiani sul divano posso rivelarsi un piacevole terreno... d'incontro.