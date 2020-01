E' vero: lo stress fa venire i capelli bianchi!

Incominciamo a vederli dopo i trent'anni e molto è ereditario: dipende anche dai nostri genitori infatti se i capelli bianchi si mostrano anzitempo o con un certo ritardo. Principalmente, ma non solo. Naturale invecchiamento, genetica e... vita stressante.

Scienziati americani e brasiliani in uno studio pubblicato su una autorevole rivista, Nature, hanno confermato che lo stress della vita moderna, come diceva un famoso spot della tv vintage, fa diventare bianchi i capelli. Fortunatamente hanno anche individuato un modo potenziale per impedire che accada senza dover arrivare al punto di doverseli tingere.

Si pensava che gli effetti fossero collegati alle cellule staminali dei melanociti, che producono melanina e sono responsabili del colore dei capelli e della pelle. E infatti lo studio lo ha confermato: c'è un collegamento diretto tra il sistema nervoso e le cellule che presiedono ai pigmenti del nostro corpo. Più stress, e quindi più adrenalina e cortisolo, meno pigmenti. Risultato: più capelli bianchi.





"Ora sappiamo con certezza che lo stress è responsabile di questo specifico cambiamento della pelle e dei capelli e di come funziona", afferma il prof Ya-Cieh Hsu, autore della ricerca. 'Il danno è permanente' ha continuato" perchè dopo pochi giorni le cellule staminali preposte vanno perdute ed è impossibile senza di loro ripristinare il colore".

La storia ci racconta aneddoti su questo argomento, come quello sulla Regina Maria Antonietta, la celeberrima Regina di Francia, processata e condannata alla ghigliottina dal tribunale rivoluzionario per alto tradimento. Secondo le testimonianze dell'epoca, dopo l'ultima notte in cella si presentò sul patibolo con i capelli completamente bianchi. O la news che gira sui social secondo la quale il presidente Barack Obama in poche settimane dall'insediamento si ritrovò con i capelli grigi per lo stress.





Condannati a chiome "marshmellow"? Pare di no: in un altro esperimento, i ricercatori hanno identificato le proteine ​​che danneggiano le staminali dei malanociti, la CDK. Questo lascia aperta la porta agli scienziati per aiutare a ritardare l'insorgenza dei capelli grigi.



Anche se il capello bianco sta vivendo un momento fortunato, visto che anche il mondo dell'hair styling e della moda, lo considera di tendenza. Personaggi dello showbiz li portano con naturalezza e spesso si sottopongono a lunghissime sedute dal parrucchiere per avere questi elegantissimi "silver hair".