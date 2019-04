Eagles suonano intero Hotel California

Per la prima volta nella storia, gli Eagles eseguiranno l'intero album 'Hotel California'. Don Henley, Joe Walsh e Timothy B. Schmit, con Deacon Frey e Vince Gill, si esibiranno in due concerti a Las Vegas il 27 e 28 settembre per gli unici due concerti che terranno in nord America nel 2019. Deacon Frey sarà al posto del padre, Glenn Frey, morto nel 2016. 'Hotel California' (1976) è il terzo album più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti dopo 'Thriller' di Michael Jackson e la raccolta degli stessi Eagles 'Their Greatest Hits'. Molte canzoni dell'album non sono mai state eseguite dopo il primo Hotel California tour. Gli Eagles hanno venuto 150 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 1998 sono entrati nella Rock & Roll Hall of Fame e nel 2016 hanno ricevuto il Kennedy Center Honors.