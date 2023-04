ATTUALITÀ Earth Day: cosa possiamo fare per il Pianeta Terra? "Sii ispirato. Agisci. Partecipa alla rivoluzione verde"

Earth Day: cosa possiamo fare per il Pianeta Terra?.

ll 22 aprile 2023 si celebra l'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra arrivata alla sua 53esima edizione. Fu il senatore statunitense Gaylord Nelson ad organizzare la prima manifestazione ambientale per la salvaguardia della Terra.

Anche quest'anno, come il precedente, il tema portante sarà quello riguardante l'importanza di investire nel futuro del Pianeta Terra. Infatti lo slogan recita: "Get Inspired. Take Action. Be a part of the green revolution" ossia, "Sii ispirato. Agisci. Partecipa alla rivoluzione verde". Un appello lanciato dagli organizzatori per una manifestazione che coinvolge più di un miliardo di persone...

Cosa possiamo fare nel nostro piccolo per contribuire a questa nobile causa?

Ascolta tutto nel nostro reloaded!

