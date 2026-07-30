CURIOSITÀ Earth Overshoot Day 2026 Oggi terminiamo ufficialmente le risorse della terra

Earth Overshoot Day 2026.

Mancano ancora cinque mesi alla fine dell'anno, ma nel "calendario ecologico" siamo alla fine. Oggi cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanti la Terra sia in grado di rigenerare in un anno.

Dal giorno successivo vivremo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del Pianeta. Il Wwf ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra e che è necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali.

L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle. Un divario che dura da oltre cinquant'anni e che ha generato un deficit ecologico accumulato pari a 20,6 anni della capacità rigenerativa del Pianeta, segnale dell'enorme pressione esercitata sugli ecosistemi naturali.

Le città al centro della trasformazione Per il Wwf Italia, una delle sfide decisive passa dalle città. Oltre metà della popolazione mondiale vive già nelle aree urbane ed entro il 2050 la quota salirà a quasi il 70%. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, le città sono responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Ma sono anche i principali motori dell'economia mondiale, generando oltre l'80% del Pil globale.

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