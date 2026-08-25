Eccellenze culinarie per Guida Michelin

Anche nel 2026 il cibo si conferma uno dei principali motori del turismo globale. dove il viaggio è guidato dal cibo come espressione culturale profonda, capace di raccontare territori, tradizioni e trasformazioni contemporanee.

La famosa Guida Michelin ha individuato ben 16 mete gastronomiche imperdibili. Si tratta di territori in cui l’eccellenza culinaria non nasce per inseguire i riconoscimenti, ma riflette identità locali.

L’Italia vanta ben tre destinazioni. Prima in classifica è Venezia, al centro di un rinascimento alberghiero e gastronomico grazie all’arrivo di grandi gruppi dell’hôtellerie di lusso e a chef che reinterpretano la cucina lagunare.

In terza posizione troviamo le Dolomiti, protagoniste assolute con le Olimpiadi invernali si sono attrezzate con nuove infrastrutture e una cucina alpina sempre più ambiziosa senza dimenticare le origini.

Al quinto posto c’è invece la Costiera Amalfitana, qui la tradizione campana essenziale viene accompagnata da una grande tecnica e da nuovi collegamenti ferroviari di lusso.

Tra le altre mete di spicco figurano la Repubblica Ceca (2), che valorizza cucine regionali oltre Praga; Breslavia in Polonia (4), dinamica e giovane; Arabia Saudita (6), in forte crescita con una cucina locale riletta in chiave contemporanea; e la Cappadocia (7), simbolo della filosofia “farm to table” ovvero dalla fattoria alla tavola. La classifica prosegue con Jiangsu in Cina, Filippine, Route 66 e Sud degli Stati Uniti, Florida, Boston, Philadelphia, Québec e Vancouver, tutte accomunate da una cucina identitaria, stagionale e sempre più consapevole.







