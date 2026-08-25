CURIOSITÀ Eccellenze culinarie per Guida Michelin Il cibo si conferma uno dei principali motori del turismo globale

Eccellenze culinarie per Guida Michelin.

Anche nel 2026 il cibo si conferma uno dei principali motori del turismo globale. dove il viaggio è guidato dal cibo come espressione culturale profonda, capace di raccontare territori, tradizioni e trasformazioni contemporanee.

La famosa Guida Michelin ha individuato ben 16 mete gastronomiche imperdibili. Si tratta di territori in cui l’eccellenza culinaria non nasce per inseguire i riconoscimenti, ma riflette identità locali.

L’Italia vanta ben tre destinazioni. Prima in classifica è Venezia, al centro di un rinascimento alberghiero e gastronomico grazie all’arrivo di grandi gruppi dell’hôtellerie di lusso e a chef che reinterpretano la cucina lagunare.

In terza posizione troviamo le Dolomiti, protagoniste assolute con le Olimpiadi invernali si sono attrezzate con nuove infrastrutture e una cucina alpina sempre più ambiziosa senza dimenticare le origini.

Al quinto posto c’è invece la Costiera Amalfitana, qui la tradizione campana essenziale viene accompagnata da una grande tecnica e da nuovi collegamenti ferroviari di lusso.

Tra le altre mete di spicco figurano la Repubblica Ceca (2), che valorizza cucine regionali oltre Praga; Breslavia in Polonia (4), dinamica e giovane; Arabia Saudita (6), in forte crescita con una cucina locale riletta in chiave contemporanea; e la Cappadocia (7), simbolo della filosofia “farm to table” ovvero dalla fattoria alla tavola. La classifica prosegue con Jiangsu in Cina, Filippine, Route 66 e Sud degli Stati Uniti, Florida, Boston, Philadelphia, Québec e Vancouver, tutte accomunate da una cucina identitaria, stagionale e sempre più consapevole.

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