Ecco la guida ai Ponti del 2020!

Il 2020 si apre con una bella notizia per tutti quelli che amano viaggiare: con soli 8 giorni di ferie è possibile godersi un intero mese di vacanza. Quindi se volete iniziare a progettare le vostre partenze date un'occhiata a questa breve guida ai ponti di questo nuovo anno.

Il primo cade proprio il prossimo 6 gennaio, un lunedì che ci permette di prolungare le nostre vacanze natalizie. Si prosegue poi con il Carnevale, giovedì 20 febbraio: è un'ottima occasione per godersi un weekend lungo tra i festeggiamenti in maschera oppure per organizzare un piccolo viaggio in una capitale europea.

Pasqua si festeggia il 12 aprile, sarà una domenica, che consente di fare una mini vacanza prima del 25, giorno della Liberazione, che cade di sabato.

Da qui arriviamo a venerdì primo maggio, festa dei lavoratori, un altro fine settimana lungo. Anche martedì 2 giugno, festa della Repubblica è un'ottima occasione per prolungare il weekend.

Mentre le feste del 15 agosto e del primo novembre che cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica non portano particolari benefici in termini di ferie. Bisognerà attendere martedì 8 dicembre per fare un lungo ponte prima delle vacanze di Natale. Infine c’è Natale che nel 2020 cade di venerdì, proprio come Capodanno.