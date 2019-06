Ecco perchè fare i compiti con i translator non va bene

Abbiamo fatto un esperimento per capire quanto possa essere preciso il traduttore di Google, partendo dalla famosa filastrocca in lingua italiana: Giro girotondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra!

Che in olandese diventa: Rondreis, de wereld valt, de aarde valt, helemaal down to earth!

A sua volta tradotta in Haitiano: Holo, ke hāʻule nei ke ao nei, ua hāʻule ka honua, Pau loa i ka honua!

E di seguito in kazako: Іске қосу, әлем құлдырады, жер құлап қалды, Бүкіл әлемде аяқталады!

Per tornare a qualcosa più vicino a noi, il latino: Currere, concidit in mundo, terram ceciderunt, Toto orbe terrarum in finem?

Ed una volta ritradotta in italiano si trasforma in: Eseguire; crollata nel mondo; a terra, In tutto il mondo alla fine?

Abbiamo esagerato un po', ma con questo piccolo esperimento abbiamo voluto sottolineare che tradurre da una lingua all'altra non è un'operazione meccanica, non è solo questione di lemmi, ma anche di sfumature.

Capito mi hai?