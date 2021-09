MUSICA Ed Sheeran celebra l'amore passionale con "Shivers" Il nuovo singolo estratto dal suo quarto album "= (Equals)"

Ed Sheeran celebra l'amore passionale con "Shivers".

"..Oh, piccola, vuoi ballare finché la luce del sole non si interrompe e quando dicono che la festa è finita, allora la facciamo ricominciare..". Questo un frammento del testo del nuovo brano di Ed Sheeran intitolato "Shivers".

Amore e passione per la sua amata si amalgamano ad un ritmo fresco ed energico che fa di questo singolo un altro capolavoro dell'artista.

E' stato un breve teaser trailer in cui è protagonista una farfalla ad anticipare l’uscita del terzo singolo ufficiale estratto dal nuovo album in arrivo il 29 ottobre.

"Ho scritto questo brano non appena il Divide Tour è finito, in una fattoria in affitto a Suffolk, dove abbiamo montato uno studio per un paio di settimane per vedere cosa sarebbe successo. È stata scritta nel corso di tre giorni, cosa per me molto diversa, ma l’ho sentita troppo speciale per pensare che stessi sbagliando. Originariamente doveva essere il primo singolo, ma non riuscivo a vedere un mondo dove Bad Habits esistesse, se non fosse uscita in estate. Shivers mi è sempre sembrata più autunnale. Spero vi piaccia, io la amo da morire."

Ed Sheeran - Shivers

