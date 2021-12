Ed Sheeran, Elton John: "Merry Christmas"

Da oggi il via ufficiale alle canzoni natalizie! Poche ore fa è uscito un brano frutto di una super collaborazione: quella tra Ed Sheeran ed Elton John. Si intitola "Merry Christmas" e in Uk avrà lo scopo di destinare i ricavi delle vendite in beneficenza all’Ed Sheeran Suffolk Foundation and the Elton John AIDS Foundation.

Un filmato diventato virale ne annunciava l'uscita pochi giorni fa sui profili social dei due artisti. Per l'occasione, è stata ripresa la scena dei cartelloni di "Love Actually" in cui Mark dichiara il suo amore a Juliet, moglie del suo migliore amico.

Nel video condiviso Ed Sheeran bussa alla porta di Elton dicendogli di rimanere in silenzio. A questo seguono i cartelloni che compongono il messaggio: “Ciao, lo scorso Natale ho ricevuto una telefonata dal mio amico Elton John in cui mi diceva che avremmo dovuto fare una canzone di Natale. E io gli ho risposto ‘Sì, forse nel 2022’. Ma in realtà ho scritto il ritornello quel giorno. Ed eccoci qua con la nostra canzone di Natale, Merry Christmas".

"Merry Christmas", Ed Sheeran & Elton John