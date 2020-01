ATTUALITÀ Ed Sheeran trascorre il Capodanno in Umbria Le foto delle sue vacanze

Ed Sheeran trascorre il Capodanno in Umbria.

Sappiamo da tempo che Ed Sheeran ha acquistato una casa sulle colline di Paciano, vicino al lago Trasimeno ed è proprio in questa zona che è stato avvistato durante le festività. La pop star ha scelto l'Umbria per trascorrere gli ultimi giorni dell'anno ed ha cenato in un noto ristorante del posto insieme ai suoi genitori.

Anche lo scorso anno la pop star aveva condiviso con i suoi fan foto sui social, selfie e mangiate, ma anche scatti mentre faceva jogging tra i boschi vicino al suo casale. Questo a dimostrare la sua grande affinità con le tradizioni e lo stile di vita umbro.

Ecco le foto con il personale del ristorante:





Ed Sheeran ancora una volta alla Locanda Manfredi!

Un post condiviso da Locanda Manfredi (@locandamanfredi) in data: 30 Dic 2019 alle ore 2:39 PST

