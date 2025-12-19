CURIOSITÀ Effetto rossetto Una pericolosa terapia antistress e antidepressiva è la terapia del retail low cost

Effetto rossetto.

Succede a tutti, prima o poi, soprattutto nelle giornate pesanti, quando sembra che tutto costi troppo, non solo in termini di soldi ma anche di energie.

Entri in un negozio dove tutto costa poco, fai un giro tra gli scaffali, prendi una candela, una tazza, un oggetto qualsiasi. Spendi cinque euro. Per un attimo ti senti meglio.

Questa non è superficialità né mancanza di autocontrollo. È quello che molti oggi chiamano terapia del retail low cost: una forma di auto-consolazione silenziosa, diffusa, quasi invisibile, che funziona proprio perché è piccola, accessibile e non richiede giustificazioni.

In psicologia ed economia comportamentale questo meccanismo ha un nome preciso: effetto rossetto. Indica la tendenza ad aumentare i piccoli acquisti gratificanti nei periodi di crisi economica e incertezza. Non per capriccio, ma per adattamento.

Una ricerca pubblicata sul Journal of Behavioral and Experimental Economics ha analizzato i consumi durante la Grande Recessione e ha mostrato un dato molto chiaro: mentre molte spese calavano, quelle legate ai cosmetici aumentavano, soprattutto tra le donne più giovani.

Non per piacere di più agli altri, non per motivi di lavoro. Ma perché, rinunciando a vestiti e acquisti più impegnativi, si cercava comunque un modo per “trattarsi bene” senza mettere a rischio il bilancio.

In pratica, quando tutto sembra fuori controllo, il cervello sceglie ciò che è gestibile. Un piccolo acquisto è una decisione semplice, concreta, immediata. Ed è proprio questo che lo rende rassicurante.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: