Elden Ring entra nella storia dei videogame

1' 40"lettura

25/02/ 2022 è una data che rimarrà nella storia dei videogiochi, infatti da quel venerdì il mondo videoludico si è dovuto inchinare al capolavoro di FromSoftweare: "Elden Ring". Nato dalla mente geniale di Hidetaka Miyazaki, autore di videogiochi e game director giapponese, dal 2014 presidente della software house giapponese, al 31 marzo 2022, infatti il gioco ha venduto oltre 13 milioni di copie in un solo mese di commercializzazione.

I dati sono stati forniti dal distributore del game la "Bandai Namco". Miyazaki, deve la sua notorietà all'invenzione di un filone di giochi chiamati "Souls" partiti dal capostipite: "Demon Souls", passando per i vari "Dark Souls" fino a "BloodBorne" e allo spettacolare Elden Ring. Ambientati in un'epoca a cavallo tra il Medio-Evo e il Fantasy, questi giochi hanno messo a dura prove i nervi di coloro che hanno provato a cimentarcisi, con livelli di difficoltà a volte quasi frustranti.









Con Elden Ring, Miyazaki ha superato ogni più rosea aspettativa, il gioco infatti si è confermato anche a giugno 2022 come il più venduto sul territorio americano, ma è anche entrato nella top 10 dei titoli più venduti di tutti i tempi negli USA. Un trend che non sembra destinato a rallentare tanto facilmente, soprattutto ora che iniziano a diffondersi i primi rumor sul DLC di Elden Ring. E' altamente probabile che presto sentiremo parlare di nuovi contenuti per Elden Ring in maniera ufficiale, con maggiori dettagli da parte di From Software su come intende proseguire il viaggio dei Senzaluce, di tutto il mondo.