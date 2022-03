Elden Ring il nuovo capitolo souls ideato da Hidetaka Miyazaki risulta impossibile per metà dei giocatori

Hidetaka Miyazaki da quando pensò e ideò la saga dei cosidetti "souls", così chiamati perché le anime dei nemici vengono trattate come fossero soldi per acquistare potenziamenti e armi sempre più devastanti, di critiche ne ha ricevute senz'altro tante. Ma fino a poco tempo fa, erano di più i complimenti e i ringraziamenti degli appassionati di quei tipo di vidogame che uniscono alla storia avvincente una grafica bella. Ma il tutto contraddistinto da un grado di difficoltà davvero molto elevato. L'ultimo capitolo della serie, Elden Ring, è in circolazione dal 15 di Febbraio scorso e il povero Miyazaki è stato sottoposto ad un fuoco di fila davvero impressionante. Il titolo tanto attseso non si discosta di molto dai titoli che lo hanno preceduto nella serie. Grafica davvero importante supportata egregiamente dal 4K dei televisori di nuova generazione. L'ambientazione è anch'essa all'interno dell' interregno", una sorta di spazio temporale a metà tra Medio Evo e Fantasy dove molte creature che si incontrano non hanno sembianze umane o perlomeno fanno capire di averle perse da tempo.

Tutti armati delle più strane e originali armi da taglio, a volte tre o quattro volte più grandi di chi le brandisce con una padronanza da scoraggiare qualsiasi nemico. Storia che si dipana all'interno di questo Regno che deve essere liberato completamente dalle forze demoniache del male e che ad ogni fine livello mette il giocatore davanti al boss cosiddetto finale. "Mostri" usciti dalla fantasia di MIyazaki, per questo bellissimi nel loro spaventoso aspetto. Dalle dimensioni che di solito sono di venti/ trenta volte più alto e grosso del protagonista guidato dal giocatore.. protagonista della storia. Fin che i souls erano un prodotto di nicchia, ovvero "only per veri appassionati" nessuno si è mai sognato di criticare l'eccessiva difficoltà del titolo, ma da un po di tempo si sparsa la moda che "chi non ha mai giocato almeno un suols nella sua carriera di videogiocatore" , non può dire di esserlo davvero. Cosicché Elder Ring è finito in mano anche a chi non aveva la benché minima idea di quello che aveva appena acquistato...neofiti totali.

Bisogna dire che solo nella prima settimana, il gioco ha superato i 10 milioni di copie vendute. La conseguenza è che il 55% dei giocatori non riesce a superare il primo boss della storia. E,cosa ancor più triste, saranno molti di più quei giocatori che non porteranno a termine il gioco abbandonandolo molto prima. Miyazaki ha risposto alle lettere di sconforto di quelli che hanno definito il titolo "frustrante" per il suo grado di difficoltà. Che proprio quello che questi giocatori criticano è parte integrante dei suoi giochi e che lui non ha nessuna intenzione di abbassare il livello. Chi vuole può trovare la soddisfazione che cerca in altri giochi che non siano "souls". Insomma per molti ma non per tutti verrebbe da dire, a proposito dei souls, ma la grande popolarità ha portato il gioco anche nelle consolle di chi non sapeva e non conosceva la filosofia che "anima" , scusate il gioco di parole, queste avventure made in Hidetaka Miyazaki.