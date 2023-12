CURIOSITÀ "Elf on the Shelf": un'antica tradizione natalizia diventa virale su TikTok Ascolta il Reloaded!

"Elf on the Shelf": un'antica tradizione natalizia diventa virale su TikTok.

The Elf on the Shelf o "l'elfo sulla mensola" è una tradizione americana legata alla festa del Ringraziamento e al Natale, e che grazie ad un video diventato virale su TikTok si sta diffondendo anche qui da noi. Un'antica leggenda che è stata riportata in un libro per bambini che ha avuto un grandissimo successo negli USA e intitolato "The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition". Di cosa si tratta?

Vieni a scoprirlo nel nostro reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: