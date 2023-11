NEW PLAY Elisa presenta "Quando nevica" Primo estratto da un progetto discografico registrato nella magia degli studi di Abbey Road, che vedrà la luce il prossimo 8 Dicembre

Elisa presenta "Quando nevica".

L'8 Dicembre uscirà con un nuovo progetto discografico decisamente originale dal titolo: “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios”.

Progetto che ha preso forma in intinere visto che inizialmente, come la stessa Elisa ha dichiarato in un lungo post di ringraziamento sui suoi canali social, era nato per essere un piccolo tour teatrale, ma “poi ci siamo tutti resi conto che era successo qualcosa di più grande”, queste le parole esatte della cantante.

Così l'album è stato registrato in presa diretta dagli Abbey Road Studios di Londra, proprio come se fosse un concerto dal vivo accompagnato soltanto da pianoforte, chitarra e archi, “tra virtuosismo ed essenzialità”.

18 le tracce di cui si compone. “Quando Piove” è il singolo scelto per aprire la pista a tutti gli altri che, oltre a quella di Elisa, porta la firma di Dardust e Calcutta, altri due artisti che sono garanzia di bellezza e potenza comunicativa.

Grande è l'attesa per le due date già andate sold out che vedranno l'artista calcare il palco del Forum di Assago il 15 e 16 Dicembre, in un concerto che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese. Quale modo migliore per prepararsi al Natale?









