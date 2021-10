CURIOSITÀ Elisabetta cerca un mastro dolciere La Regina da sempre golosissima e amante dei dolci, desidera avere al suo seguito un'esperto pasticcere

Elisabetta cerca un mastro dolciere.

E' cosa risaputa che Sua Maestà: la Regina Elisabetta è un'amante dei dolci al punto da cercare uno chef da avere sempre dietro a sua completa disposizione. Il compito di questo professionista sarà quello di preparare cakes ad hoc per e in ogni momento. Dovrà infatti soddisfare tutte le "regali" richieste dagli afternoon tea che the Queen ama concedersi in compagnia dei parenti, o in mancanza dei primi con ospiti "very important". L’annuncio della richiesta è apparso sul sito ufficiale della Corona inglese, con la precisa richiesta di una figura ben definita: quella di un "Demi Chef de Partie", specializzato in Pastry, pasticceria d’alto livello.

Prima di lanciarvi nella compilazione del C.V. è giusto sapere che Il candidato dovrà avere esperienza e un trascorso non inferiore a due anni in una cucina a 5 stelle. Ma non è tutto... Infatti sarà la stessa Regina Elisabetta a presiedere alla selezione culinaria. Il candidato maestro pasticcere, inoltre, potrà fare base a Buckingham Palace, ma dovrà essere disponibile anche a spostarsi al seguito della regina, nelle varie sedi reali.

Lo stipendio? Non è bello chiederlo al primo colloquio, comunque sappiate che ancora non è dichiarato. Voci di corridoio però assicurano che non sarà deludente, dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro all’anno. Al netto di vitto e alloggio che sono gratuiti. Parliamo di riposo: 33 giorni di ferie. Attenzione però, volendo ci si può stabilire con l'alloggio direttamente a Buckingham Palace, niente male ma.......questa scelta farà diminuire il compenso. Ancora interessati? Bene allora prendete nota che le vostre candidature devono pervenire entro il 10 ottobre.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: