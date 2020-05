CURIOSITÀ Elisabetta II la Regina da Guinness dei primati Grazie ai suoi 94 anni, la sovrana britannica è la più anziana della storia, nonché quella che regna da più tempo e non è tutto

Pare che il detto "God Save the Queen" con Elisabetta II funzioni alla grande, preservandola e producendo record che dovrebbero a pino titolo far parte de il "Guinnes dei Primati" che la sovrana abbatte con una certa disinvoltura .Dopo i suoi 68 anni di regno alle spalle, si può ben dire che la Regina Elisabetta II abbia avuto (e abbia tuttora) una vita straordinaria. Lo scorso 21 aprile Sua Maestà ha infatti compiuto 94 anni, traguardo che le ha permesso di staccare di un pezzo la bisnonna, la regina Vittoria, che con i suoi 81 anni deteneva il precedente primato, poi alla morte di Re "Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud" dell’Arabia Saudita, avvenuta il 23 gennaio 2015 all’età di 90 anni, Elisabetta ha ereditato lo scettro di monarca più anziano attualmente su un trono.









E siamo al 6 febbraio 1952, alla morte del padre, re Giorgio VI, Sua Maestà ha ereditato il trono britannico, il che significa che al giorno del suo 94° compleanno è in carica da 68 anni e 75 giorni. Siamo al record quello forse più invidiato, di monarca vivente più longevo, che la regina Elisabetta detiene dal 13 ottobre 2016, giorno in cui è venuto a mancare re Bhumibol Adulyadej di Tailandia che, con i suoi 70 anni di regno, deteneva il precedente primato. Il suo volto sulle banconote, raffigurato sulle valute di oltre 35 paesi, sorpassando così la regina Vittoria, di sole 21 nazioni e infine re Giorgio V con i suoi soli 19 . Che fosse anche un "buon Partito" non era certo un mistero ,grazie alle opere d’arte, ai gioielli e alle proprietà che possiede, Elisabetta II può contare su un’ingente fortuna personale.









Quantificata in circa 504 milioni di dollari (465 milioni di euro) dal Sunday Times e tenete conto eravamo solo al 2012, che la rende la regina più ricca del mondo. Anche per quanto riguarda la vita privata Elisabetta II non si fa guardare dietro, Il 21 novembre 2019 lei e il principe Filippo hanno festeggiato i 72 anni di matrimonio. E anche se questa voce, l’anniversario, purtroppo non è inserita nel Guinness dei primati, ma di sicuro, si tratta di un altro traguardo difficile da raggiungere.





Allora ancora di più "God Save the Queen"

























