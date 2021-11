Elisabetta "Regina" della Ginnastica Artistica

Sulla Regina Elisabetta si sa che ha un amore infinito per i suoi cani di razza “Corgi” passione che ha da quando era bambina, ma “The Queen” ama il suo Martini, alcuni tipi di dolce che i medici le hanno proibito.









Sappiamo che ama fare le ore piccole per seguire le sue serie Tv preferite, guida con piacere le sue auto, ma il suo sogno irrealizzato è praticare la Ginnastica Artistica un aspetto fino ad ora rimasto segreto. Elisabetta lo ha rivelato recentemente incontrato l'atleta “pluri medagliato” Tom Daley. Ricordiamo che la Regina in questo periodo è a riposo per ordine dei medici, ricordiamo che ha 95 anni ma da sempre presenzia ad eventi sportivi le piacciono le corse dei cavalli. In famiglia ricordiamo che la principessa Anna partecipò tra le fila inglesi alle olimpiadi del 1976 come fantina. Passioni per lo sport condivise in famiglia.