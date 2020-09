CURIOSITÀ Elisabetta trasforma il palazzo in drive-in Il lockdown ha fatto chiudere i palazzi reali, in genere aperti al pubblico e lei diventa esercente cinematografico

Che Elisabetta, Sua Maestà, abbia a cuore il bilancio della sua amata Inghilterra è cosa ormai nota e risaputa, come che si spenda in prima persona intervenendo laddove lo ritenga utile per fare quattrini....pardon sterline. Il Covid-19 e la susseguente pandemia che ne è scaturita, hanno fatto perdere alle casse reali ben 18 milioni di sterline, dovendo tenere chiuse le biglietterie dei palazzi reali in genere aperti al pubblico e fonte di guadagni per i Windsor. Ma lei dall'alto dei suoi doveri e a dispetto delle 94 primavere non si è fatta sorprendere e ha immediatamente messo in atto il suo "Piano B". Era già accaduto con il suo liquore fatto esclusivamente con le erbette raccolte dal suo giardino privato, ora mette sul tavolo la sua residenza natalizia "il palazzo di Sandrigham" in Scozia, trasformandolo in un cinema drive-in. Avete letto bene un cinema all'aperto in puro stile americano.L’iniziativa, in realtà, ha uno scopo benefico: per ogni biglietto venduto, una sterlina sarà donata ad alcune associazioni che si occupano della salvaguardia di boschi e foreste.

Clima scozzese permettendo si parte il 25 Settembre, con un programma di quelli ricchi. Rocketman. 1917. Toy Story. The Greatest Showman con Hugh Jackman. E anche A Star is Born, con Bradley Cooper e Lady Gaga. Perché se la Regina Elisabetta apre un drive-in lo fa a suon di filmoni da vedere all’ombra del palazzo scozzese dove lei, mica una qualunque, trascorre le feste di Natale. Ma non solo, dove nel 2017 Meghan Markle entrò nel Guinnes dei primati come la prima Royal fidanzata (non sposata) a dormire sotto lo stesso tetto di Sua Maestà e dove, da quando è andato in pensione, vive il Principe Filippo… Nella settimana in cui Meghan Markle e Harry hanno firmato un contratto con Netflix per 100 milioni di dollari, la nonn...opss, la notizia è che il 25 settembre la Regina Elisabetta si trasforma in esercente cinematografico.

Chissà se all'ingresso ci sarà il cartellone di benvenuto con scritto:" Enjoy your Royal Movie…"









































