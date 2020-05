Elodie arriva con il nuovo singolo: "Guaranà"

E' uscito oggi su tutte le piattaforme digitali "Guaranà", il nuovo singolo di Elodie, già annunciato dalla cantante attraverso i suoi profili social. Un brano vivace che apre ufficialmente la sfida dei tormentoni estivi 2020. Si tratta di un inedito, non contenuto nell'album "This is Elodie", scritto da Davide Petrella e Dardust, che ne ha curato anche la produzione.

Ci eravamo abituati alla versione elegante e sensuale, invece questa volta la cantante si presenta in una versione diversa: più selvaggia e con le treccine lunghe e nere, fatte da mamma Claudia.



Se invece vi state chiedendo il significato del titolo, la Guaranà è una bevanda gasata brasiliana, molto conosciuta a base di caffeina. Una sorta di Coca Cola in versione sudamericana! Invece per sentirne il sapore bisogna ascoltare il brano!

Elodie, "Guaranà"