Elodie in The Cal 2025 La cantante italiana sarà tra i talent protagonisti di uno dei calendari più iconici del pianeta

Elodie in The Cal 2025.

Elodie sarà immortalata sull'iconico calendario Pirelli 2025: è stata la stessa cantante a comunicarlo pubblicando un video sui suoi profili social.

In accappatoio bianco mentre cammina sulle spiagge delle Keys Island, l’arcipelago della Florida vicino a Miami: Elodie annuncia in un breve video che sarà tra i talent scelti per partecipare a The Cal 2025.

Le foto dell'iconico calendario sono opera dell'artista americano Ethan James Green. Top secret i nomi degli altri talent che vedremo su The Cal 2025, è stato reso noto però che per questa edizione ci sarà un "ritorno alla sensualità".

