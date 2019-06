Elodie&Marracash: il singolo dell'estate è "Margarita"!

Elodie e Marracash portano un po’ di “Margarita” in questa estate e ci regalano il loro tormentone di questa stagione calda. Uno straordinario successo già disco di platino, con una canzone che si presenta come perfetta colonna sonora delle nostre serate estive. Un brano da gustare come un cocktail di seduzione e divertimento, un mix fresco di raggae e pop. A produrre la hit ci sono Takagi & Ketra dove la voce versatile di Elodie si amalgama con il flow di Marracash, rapper con il quale la cantante collabora per la prima volta.