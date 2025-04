Dopo il Festival di Sanremo 2025, Elodie presenta il suo nuovo singolo “Mi ami mi odi”, che anticipa l'omonimo album, in arrivo il 2 maggio. Questo è un anno significativo per la cantante: dopo la sua partecipazione al Festival, ora lancia questo brano che non solo fa da apripista al suo nuovo progetto, ma segna l'inizio del countdown per il suo debutto negli stadi.

L’appuntamento live è fissato per l’8 giugno a San Siro e il 12 giugno al Maradona di Napoli, sarà inoltre la prima donna a esibirsi nello stadio partenopeo.



"Mi Ami Mi Odi" è un brano prodotto da Dardust e il testo sembra essere una sorta di sfogo da parte di Elodie. Si rivolge a qualcuno che non fa più parte della sua vita, ma continua a parlarne e critica anche i giornalisti che scrivono articoli poco precisi su di lei.









Mentre tutti si concentrano su di lei, Elodie decide di trascorrere una serata ballando e facendo voguing, cercando di allontanare i pensieri e le chiacchiere. Alcuni versi della canzone suggeriscono che possa trattarsi anche di relazioni passate, a partire dalla prima strofa, dove Elodie menziona qualcuno con cui non ha più contatti, ma che continua a parlare di lei: "(Ti sento) / Suonare, chiamare il mio nome / Sui tasti di un campionatore".

Non sappiamo esattamente a chi si riferisca Elodie, ma questo è il bello della musica: ogni ascoltatore può interpretarla e dedicarla al proprio ex, a seconda delle proprie esperienze.

Elodie - Mi Ami Mi Odi