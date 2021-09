MUSICA Elton John: il suo lockdown diventa un disco “The Lockdown Sessions” in uscita il prossimo 22 Ottobre segna il ritorno del Baronetto della musica

Elton John ha svelato la data di uscita del suo ultimo lavoro che racchiude ben 16 canzoni delle quali 10 sono inedite. Il 22 ottobre prossimo sarà disponibile il suo "The Lockdown Sessions". Sono canzoni che il Baronetto ha composto negli ultimi 18 mesi e che lo vede collaborare con alrti artisti del calibro di Dua Lipa, Miley Cyrus, Stevie Wonder, Gorillaz, Young Thug & Nicki Minaj, solo per citarne alcuni. Alla fine sono 20 in tutto e ognuno diverso per genere, cultura, appartenenza generazionale e cultura musicale.

Anticipato, come da tradizione da un singolo, "Cold Heart (PNAU Remix)" con Dua Lipa, The Lockdown Sessions" si annuncia come uno degli eventi musicali di questo 2021.





