Elton John interrompe il concerto.

Un episodio che fa molta tenerezza quello accaduto in Nuova Zelanda e che riguarda Elton John. Durante un' esibizione presso il il Mount Smart Stadium di Auckland, il cantante ha dovuto interrompere la sua performance a causa di una polmonite che non gli permetteva di dare il meglio sul palco.

Così ha deciso di interrompere il live dicendo "Non riesco a cantare, devo andare, mi dispiace". Visibilmente molto turbato e dispiaciuto, si è alzato dal pianoforte e ha lasciato il palco. I medici che lo hanno visitato nell'immediatezza si sono pronunciati in maniera rassicurante, sostenendo la sua ottima condizione di salute e spiegato che si tratta di una forma atipica di polmonite che nella maggior parte dei casi non prevede nemmeno la somministrazione di farmaci particolari.

Un momento non facile per il cantante, soprattutto perchè chi fa questo mestiere non vorrebbe mai deludere le aspettative dei suoi fan. Dopo l'uscita Elton ha subito comunicato con il suo pubblico ringraziandolo attraverso un post su Instagram che lo ritrae fotografato mente si alza dal piano ed esce. A quanto pare, la polmonite gli era stata diagnosticata il giorno stesso del live, ma lui comunque non voleva mancare all'appuntamento come si evince dalle sue parole:

"Ero determinato a offrire il miglior spettacolo umanamente possibile. Ho suonato e cantato con il cuore, fino a quando la mia voce non usciva più. Sono deluso, profondamente turbato e dispiaciuto. Ho dato tutto quello che avevo. Grazie mille per il vostro straordinario supporto e tutto l'amore che mi avete mostrato durante la performance di stasera. Sono eternamente grato".









Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn) in data: 16 Feb 2020 alle ore 1:30 PST

