Elvira e Selene sono "Judas"

Due sorelle unite da un unico intento: celebrare la vita in tutte le sue sfaccettature. Sono le "Judas", Elvira e Selene Cuccurullo che hanno deciso di amalgamare la passione per il canto e la danza formando una tribute band dedicata a Lady Gaga, proprio per diffondere valori quali l'inclusione e la resilienza.

Una storia di vita particolare quella di Selene, ballerina professionista che dopo la diagnosi di sclerosi multipla a 18 anni, decide di non arrendersi e continuare negli anni a coltivare il suo amore per la danza nonostante gli ostacoli e le difficoltà. Elvira, terapeuta con la passione per il canto, un bel giorno trova il coraggio di dare voce anche a quella parte di se che voleva esprimersi attraverso la musica e in questa estate entrambe stanno condividendo per tutta la Riviera il loro spettacolo.

Questa sera, 10 agosto, si esibiranno al Living Disco Dinner di Misano.

Ascolta il reloaded e scopri tutta la loro storia!

Foto: Selene Cuccurullo